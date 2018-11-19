Названы самые популярные направления в вузах у олимпиадников

Москва, 19 ноября. Министерство образования и науки РФ рассказало, на какие специальности в 2017 году больше всего поступило победителей и призеров олимпиад.

Наибольшей популярностью пользовалась специальность прикладной информатики и математики. Ее выбрал 531 человек. На втором месте специальность «Прикладная математика и физика» (487 человек), третье место — юриспруденция с 431 поступившим человеком, четвертое — экономика. Ее выбрали 329 олимпиадников.

Как сообщает RT, в Минобрнауки РФ сообщали, что экономика была самой популярной специальностью у победителей олимпиад в 2014 году. Второе и третье место занимала прикладная математика и физика, четвертое место — юриспруденция.