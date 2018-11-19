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Актер из «Пятого элемента» умер на 90-м году жизни

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Актер из «Пятого элемента» умер на 90-м году жизни

Лондон, 19 ноября. Сыгравший профессора в фильме Люка Бессона «Пятый элемент» Джон Блузал умер в возрасте 89 лет.

Причины смерти актера не раскрываются. Блузал скончался на 90-м году жизни, успев сняться в 132 фильмах, передает телеканал «360».

Большинству зрителей он знаком по фильму «Пятый элемент». Также его можно было встретить в мюзикле «На помощь!» с членами группы The Beatles, в фильме «Супермен 3» Ричарда Лестера, а также бондианы «Казино Рояль» 1967 года.

Блузал родился в Польше в 1929 году. В 10 лет он вместе с семьей переехал в Австралию. Там мальчик увлекся театром. В 1960 году он перебрался в Великобританию, где начал сниматься в  телесериалах и полнометражном кино.

Автор: Катерина Иванова
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