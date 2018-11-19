Актер из «Пятого элемента» умер на 90-м году жизни

Лондон, 19 ноября. Сыгравший профессора в фильме Люка Бессона «Пятый элемент» Джон Блузал умер в возрасте 89 лет.

Причины смерти актера не раскрываются. Блузал скончался на 90-м году жизни, успев сняться в 132 фильмах, передает телеканал «360».

Большинству зрителей он знаком по фильму «Пятый элемент». Также его можно было встретить в мюзикле «На помощь!» с членами группы The Beatles, в фильме «Супермен 3» Ричарда Лестера, а также бондианы «Казино Рояль» 1967 года.

Tons of happy laughs remembered today. Cheeky, naughty, hilarious.

Bye darlin Bluey. pic.twitter.com/yy5TY4TeX5 — Dawn French (@Dawn_French) November 17, 2018

Блузал родился в Польше в 1929 году. В 10 лет он вместе с семьей переехал в Австралию. Там мальчик увлекся театром. В 1960 году он перебрался в Великобританию, где начал сниматься в телесериалах и полнометражном кино.