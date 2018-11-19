Месяц нет света и тепла: в ЛНР рассказали о безразличии Киева к проблемам жителей Золотого-4

Луганск, 19 ноября. Жители поселка Золотое-4 на протяжении почти месяца остаются без электричества и теплоснабжения в домах из-за безразличия к ситуации Киева и так называемой «Луганской областной военно-гражданской администрации» (ЛОВГА). Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики, подполковник Андрей Марочко.

«По причине полной неготовности Украины к зимнему сезону и наплевательского отношения «военно-гражданской администрации «Луганской области» к жителям в зоне проведения ООС продолжают страдать мирные граждане», — отметил он.

По словам Марочко, в домах населенного пункта Золотое-4 практически месяц нет света и тепла, что подтвердили представители Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в своем отчете, опубликованном 17 ноября. Представитель ЛНР подчеркнул, что Киев остается безразличен к проблемам жителей Золотого-4. При этом подполковник обратил внимание, что граждане получали уголь бесплатно с территории ЛНР до тех пор, пока украинские силовики не начали наращивать свои силы в данном регионе.

«Данный факт прямо указывает на то, что украинское руководство продолжает геноцид собственного народа, проживающего на Донбассе, и кроме как самопиара о мнимых продвижениях и успехах в серой зоне больше ни о чем не думает», — констатировал Марочко.

Напомним, на Украине, по мнению экспертов, сложилась катастрофическая ситуация из-за срыва отопительного сезона. Замерзающие жители Кривого Рога, Киева, Одессы и других городов и населенных пунктов организовали митинги и протестные акции, выразив свое недовольство политикой действующих властей.

Глава украинской политической партии «Основа» Андрей Николаенко ранее отметил, что срыв отопительного сезона на Украине свидетельствует об уровне несостоятельности действующей власти и ее непрофессионализме. Политики и представители «Нафтогаза Украины», указал он, лишь «прикрываются красивыми презентациями и показушной информацией о якобы миллиардных доходах» в то время, как украинцы вынуждены обращаться к власти за субсидиями.

Вооруженный конфликт в Донбассе длится с 2014 года, когда Донецкая и Луганская народные республики заявили о своей независимости, не приняв госпереворота на Украине. В ответ Киев развернул против ДНР и ЛНР военную кампанию, за четыре года которой, по данным ООН, погибли свыше 10 тысяч человек.