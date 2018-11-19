Затонувший в Мурманске плавдок решили поднять

Мурманск, 19 ноября. Плавучий док ПД-50, затопленный в ходе ремонта авианосца «Адмирал Кузнецов», будет поднят на поверхность, об этом сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

«Док точно будет подниматься, иначе будет нарушен режим доступа в гавань для работы 82-го завода», — сообщил Манутров.

По словам главы Минпромторга РФ, способ и сроки поднятия пока обсуждаются. В настоящее время на месте работает водолазная бригада. Специалисты вырезали кусок метала, чтобы определить его усталость.

В октябре при проведении 82-м судоремонтным заводом спуска крейсера «Адмирал Кузнецов» произошла внештатная ситуация – цистерны плавдока заполнились и он ушел под воду. Кроме того, упавший кран повредил часть палубы крейсера. Площадь затонувшего дока составляет 23 тысячи квадратных метров.

Мануторов отметил, что инцидент не повлияет на последующий ремонт «Адмирала Кузнецова». Ремонт планируется в 2020 году, до этого времени есть возможность решить задачу: либо сделать конструкцию по сухому доку на десятом заводе, либо приобрести новый док.