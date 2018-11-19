В Киеве обвинили Россию в «краже» советского кино у Украины

Киев, 19 ноября. Украинская сценаристка и поэтесса Татьяна Малахова заявила, что в Ростовской области она якобы не нашла русского языка и русского фольклора. Об этом она заявила на всеукраинском общественном форуме «За украинский язык».

Во время своего выступления Малахова вспомнила студенческие годы, уточнив, что училась в Донецком университете. По ее словам, филологов с первого курса отправляли собирать фольклор по селам. Она отметила, что ей достался Амвросиевский район, который в настоящее время находится в составе Донецкой народной республики.

«Мы искали русский фольклор, — констатировала она. — Его не было. Все разговаривали на украинском. Это был 84-й год. И тогда нам пришла в голову гениальная идея. А пойдем в Россию, в Ростовскую область. И мы пошли».

По заверениям Малаховой, русского языка якобы не оказалось и в Ростовской области, как и русского фольклора.

По мнению сценариста, о принадлежности Донбасса Украине говорит звук «гэ» в речи местных жителей.

«Там [в Донбассе] воздух, цветы, земля – там все пропитано украинским языком», — считает Малахова.

Кроме того, в ходе своего выступления поэтесса сделала новое неожиданное обвинение в адрес России. По ее словам, советское кино якобы зародилось на Украине.

«Советское кино было создано украинцами, но это достижение, как обычно, присвоила себе Россия…» — объявила она.

Ранее сообщалось, что на всей территории Украины 2 ноября был объявлен траур из-за сожжения города Батурин войсками Петра Первого в 1708 году.