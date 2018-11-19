Крупный пожар вспыхнул на складе с туалетной бумагой в Волгограде

Волгоград, 19 ноября. Склад с туалетной бумагой загорелся в Волгограде, площадь пожара составила 1,2 тысячи квадратных метров. Об этом рассказали в главном управлении МЧС России по Волгоградской области. Отмечается, что сообщение о пожаре на проезде Дорожников в Волгограде поступило в 12.34 по московскому времени.

Прибывшие на место пожарные установили, что горит склад, внутри полыхает туалетная бумага. На месте работают три пожарных расчета. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Ранее склад с покрышками загорелся в Подмосковье. Сообщение о пожаре на складе с покрышками на площади 200 квадратных метров поступило в экстренные службы в субботу, 10 ноября. Склад с расположен вблизи МКАД в поселке Развилки Ленинского района Московской области.

На место незамедлительно прибыли 34 человека личного состава МЧС и 10 единиц техники.