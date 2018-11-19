Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Срочная новость
Магнитского могли отравить химвеществом с алюминием — Генпрокуратура РФ
Читать Новость
Происшествия

Крупный пожар вспыхнул на складе с туалетной бумагой в Волгограде

89
0 Оставить комментарий

Крупный пожар вспыхнул на складе с туалетной бумагой в Волгограде

Волгоград, 19 ноября. Склад с туалетной бумагой загорелся в Волгограде, площадь пожара составила 1,2 тысячи квадратных метров. Об этом рассказали в главном управлении МЧС России по Волгоградской области. Отмечается, что сообщение о пожаре на проезде Дорожников в Волгограде поступило в 12.34 по московскому времени.

Прибывшие на место пожарные установили, что горит склад, внутри полыхает туалетная бумага. На месте работают три пожарных расчета. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Ранее склад с покрышками загорелся в Подмосковье. Сообщение о пожаре на складе с покрышками на площади 200 квадратных метров поступило в экстренные службы в субботу, 10 ноября. Склад с расположен вблизи МКАД в поселке Развилки Ленинского района Московской области.

На место незамедлительно прибыли 34 человека личного состава МЧС и 10 единиц техники.

Крупный пожар вспыхнул на складе с туалетной бумагой в Волгограде

Автор: Алия Садыкова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.