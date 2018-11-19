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Общество

Ульяновская прокуратура потребовала запретить онлайн-игру про теракты в школах

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Ульяновская прокуратура потребовала запретить онлайн-игру про теракты в школах

Ульяновск, 19 ноября. Прокуратура Ульяновской области направила исковое заявление в суд, в котором требует запретить компьютерную игру на тему террористических актов в школьных учреждениях. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба регионального ведомства.

Согласно имеющейся информации, ульяновская прокуратура провела проверку по противодействию терроризму и экстремизму, в рамках мероприятий на одном из сайтов была обнаружена интернет-игра, в которой совершаются атаки на школу и массовые убийства, пишет «ФедералПресс».

В прокуратуре подчеркнули, что вход на страницу игры осуществляется без каких-либо препятствий — без пароля и регистрации, сообщает «Царьград».

По данным пресс-службы, после того, как решение суда вступит в законную силу, его копия будет направлена в Роскомнадзор для включения данной страницы с игрой в Сети в перечень страниц, содержащих информацию, распространение которой на территории РФ запрещено.

Напомним, в октябре текущего года студент четвертого курса Керченского политехнического колледжа устроил массовую расправу и взрыв в техникуме. По последним данным, в результате трагедии погиб 21 человек, более 50 человек пострадали. Тело «керченского стрелка» было найдено на втором этаже учреждения.

Автор: Андрей Крылов
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