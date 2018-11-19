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Политика

Путин прибыл в Турцию на завершение строительства морского участка «Турецкого потока»

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Путин прибыл в Турцию на завершение строительства морского участка «Турецкого потока»

Анкара, 19 ноября. Президент РФ Владимир Путин прибыл в Стамбул с рабочим визитом, где вместе с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом примет участие в церемонии завершения строительства морского участка газопровода «Турецкий поток».

Кроме того, Путин и Эрдоган обсудят перспективы развития двусторонних отношений двух стран, затронут и международную повестку, и актуальные региональные вопросы. Турецкие СМИ ранее сообщили, что лидеры двух стран могут обсудить реализацию соглашения о поставках Турции российских зенитных ракетных систем С-400, а также ситуацию в сирийской провинции Идлиб.

Напомним, последний раз лидеры России и Турции встречались на четырехстороннем саммите в Стамбуле по Сирии. В мероприятии также принимали участие канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон.

Автор: Ярослава Замысловатова
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