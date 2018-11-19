Слуцкий рассказал о сотрудничестве между Госдумой и парламентами Африки

Москва, 19 ноября. Конференция «Россия-Африка», запланированная на 2019 год, станет новой точкой отсчета в сотрудничестве между Госдумой РФ и парламентами Африки. Об этом заявил председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий.

По его словам, сотрудничество России с африканским континентом крепнет год от года, поэтому многие вопросы сотрудничества необходимо рассматривать на парламентском уровне, подчеркнул политик.

«Растет товарооборот, увеличивается объем инвестиций. Соответственно, возникают все новые и новые вопросы, связанные с развитием нашего сотрудничества», — заявил Слуцкий.

Политик отметил, что эти вопросы сотрудничества поднимались в понедельник на встрече с послами африканских стран. Слуцкий подчеркнул, что Россия надеется на сотрудничество не только с отдельными африканскими странами, но и с Африканским союзом в целом, в который входят 55 стран.