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Политика

Посол Гамбии: Люди Африки хотят, чтобы Путин посетил наш континент

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Посол Гамбии: Люди Африки хотят, чтобы Путин посетил наш континент

Москва, 19 ноября. Президенту России Владимиру Путину передали приглашение приехать с визитом в страны Африки во время встречи с Председателем Госдумы Вячеславом Володиным в Москве, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Люди Африки хотят, чтобы Владимир Путин посетил наш континент, – выразила мнение африканского народа посол Гамбии. – Мы видим, что он наносит визиты в северную часть Африки, но не в другие страны, где мы его тоже ждем. Это будет способствовать развитию наших отношений».

В ответ Вячеслав Володин пообещал передать президенту РФ приглашение и напомнил, что еще одна встреча на высшем уровне запланирована на следующий год, когда состоится большая конференция «Россия-Африка».

Автор: Евгения Авраменко
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