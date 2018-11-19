На Украине объяснили, почему США не введут санкции против «Северного потока — 2»

Киев, 19 ноября. На Украине объяснили, почему Соединенные Штаты не будут вводить санкции против участников проекта «Северный поток — 2».

Экономический и энергетический эксперт Геннадий Рябцев в эфире телеканала NewsOne напомнил, что проект «Северный поток — 2» был разработан еще до событий 2014 года, поэтому никакой связи между строительством газопровода и «российской агрессией» нет. По его словам, маловероятно, что Вашингтон будет вводить ограничительные меры против участников проекта — минимум 100 подрядчиков из десяти стран Европы.

«Нужно понимать, что все эти предупреждения о санкциях в первую очередь являются простой политической риторикой. Поэтому нужно больше обращать внимания на сообщения участников «Северного потока — 2», а не на информационный шум вокруг этого», — подчеркнул он.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух веток газопровода, которые соединят Россию и Германию. Газопровод пройдет через Балтийское море, объем поставок газа составит до 55 миллиардов кубометров в год.

Против проекта выступает несколько стран, в том числе США. Американцы, которые призывают препятствовать реализации «Северного потока — 2», пытаются продвинуть поставки своего сжиженного газа, который дороже, в европейские страны. В России отметили, что Вашингтон применяет политическое давление на Европу, но сейчас есть все условия для продолжения строительства газопровода. Запустить газопровод рассчитывают до конца следующего года.