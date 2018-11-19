Донбасс сегодня: киевские СМИ назвали ВСУ оккупантами, в ДНР уничтожен склад украинской бронетехники

Донбасс, 19 ноября. ДНР под огнем гранатометов, ЛНР — под минометным огнем ВСУ. Украинские СМИ оговорились, назвав своих военных оккупантами. В подконтрольной Киеву части ДНР украинский солдат уничтожил склад бронетехники ВСУ. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

В минувшие сутки Вооруженные силы Украины 15 раз наносили гранатометные удары по территории восьми населенных пунктов Донецкой народной республики. При обстрелах также активно задействовались крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Жертв среди гражданского населения или разрушений инфраструктуры не зафиксировано.

В Луганской народной республике, в районе линии соприкосновения Крымское — Желобок, ВСУ применяли 120-мм и 82-мм минометы при обстрелах позиций Народной милиции ЛНР. Также активно использовались вооружение боевых машины пехоты и гранатометы.

Оговорка украинских СМИ

Как уже говорилось, самой горячей точкой минувших суток стал район соприкосновения ВСУ и Народной милиции ЛНР Крымское — Желобок (Желобок — подконтрольный ЛНР поселок на передней линии обороны республики).

«Оккупанты накрыли позиции защитников Желобка огнем из артиллерии и минометов», — с такими заголовками вышли статьи украинских СМИ в понедельник.

То есть, исходя из заголовка и фактического состояния на фронте, именно украинские войска вели массированный обстрел позиций ЛНР на передовой у Желобка. При этом обстрел велся из подконтрольного ВСУ поселка Крымское. Таким образом, украинские СМИ, очевидно, не понимая состояния дел, подтвердили информацию луганских военных об обстреле украинцами позиций республиканских сил, да еще и назвали военнослужащих ВСУ оккупантами.

Уничтожен склад бронетехники ВСУ

Разведка ДНР со ссылкой на собственные источники в 28-й отдельной механизированной бригаде ВСУ сообщила об инциденте в ночь с 17 на 18 ноября в подконтрольном украинскому правительству городе Курахово Донецкой области. На складе бронетехники 28-й бригады произошел пожар, в результате которого полностью уничтожено четыре боевых машины пехоты (БМП-1) и боекомплекты к ним.

Тот же источник донецких военных сообщил, что пожар стал следствием выстрела из гранатомета, который произвел один из военнослужащих части. Мотивы устанавливают следственные органы. Отмечается, что сам украинский солдат погиб в результате пожара. В оперативном командовании ДНР допустили, что командование Операции объединенных сил попытается возложить ответственность за инцидент на «диверсантов» республики, чтобы скрыть факт внутреннего саботажа.

Украинские солдаты торгуют оружием

В районе подконтрольной ВСУ станицы Луганская украинская полиция пресекла попытку сбыта оружия местным жителям бойцами 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. В качестве мотива несостоявшейся сделки называется задолженность командования перед военнослужащими по выплате денежного содержания, уточнили в оборонном ведомстве ЛНР.

Украинский военный застрелил боевого товарища после употребления наркотиков.

В оперативном командовании ЛНР также рассказали об инциденте в 72-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, который произошел в поселке Троицкое 17 ноября. Военнослужащий бригады употребил наркотики и под их воздействием расстрелял своего сослуживца из автомата, который скончался на месте.

От одного фейка к другому

В воскресенье ФАН разоблачило дезинформацию украинской стороны о якобы взорвавшемся арсенале в ДНР. Напомним, взрывы, которые слышали жители тылового города ДНР Тореза, были результатом утилизации военными неразорвавшихся украинских боеприпасов, от которых очищают линию соприкосновения для повышения безопасности пересекающих ее мирных жителей.

Очевидно, понимая несостоятельность первичной версии, украинские СМИ запустили в понедельник второй этап дезинформации, источником которой стал блогер «Фашик Донецкий». Он написал, что взрывы, которые слышали жители Тореза, — это результат «танковых разборок боевиков ДНР». Кроме того, «Фашик» заявил, что, по его информации, из-за этих внутренних разборок уничтожено девять танков.

Отметим, что информация украинского блогера, растиражированная киевскими изданиями, легко опровергается их же предыдущими публикациями. Согласно воскресным выпускам и приведенным скриншотам комментариев местных жителей, люди слышали в общей сложности от двух до пяти взрывов. При этом характер звуков указывал именно на подрыв боеприпасов.

Чтобы уничтожить в бою девять танков, как это описывают украинские журналисты, необходимо минимум девять выстрелов. Помимо этого, танковые залпы существенно отличаются от взрывов мин и артиллерийских снарядов, а столпы дыма от «уничтоженных» боевых машин были бы куда выше и объемнее, нежели те, что запечатлены на фотографиях.

На примере этой ситуации наблюдаем новую технологию работы украинских медиа, которую можно охарактеризовать как «множественный фейк», основанный на одном информационном поводе. Не исключено, что завтра эту же ситуацию обыграет другой украинский блогер, но уже по-новому.