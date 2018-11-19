США сделают все и даже больше: эксперт объяснил, как Варшава будет мешать Германии и Австрии в сделках с РФ

Государственный департамент США опубликовал стратегию развития отношений с Австрией, в которой речь идет о необходимости безотлагательного противодействия растущему влиянию России и КНР в регионе.

По данным стратегии, «доминирующая» позиция Москвы на австрийском рынке природного газа представляется «большой проблемой» для администрации президента США Дональда Трампа.

Кроме того, значительные опасения у США вызывает усиливающееся в течение последних лет преобладание Российской Федерации на европейских, в том числе и австрийском, рынках природного топлива.

Австрийский канцлер Себастьян Курц заявил о необходимости поставок российского газа для энергетического снабжения Австрии, отметив выгодное взаимодействие «двух важнейших предприятий» — австрийского OMV и российской компании «Газпром».

«Мы будем добиваться долгосрочных усилий по продвижению альтернативных источников газовых поставок для регионального газораспределительного центра на территории Австрии», — приводит RT выдержку из документа Госдепа США.

О том, удастся ли Вашингтону «побороть» российский газ в Европе — читайте в материале Федерального агентства новостей.

Политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер отметил, что США всеми силами стараются при помощи европейских стран ухудшить диалог с Москвой, причем, что важно, Вашингтон это будет делать до тех пор, пока полностью не сменится власть в США.

«Для США очень важно установить вокруг России железный занавес. Это начинается с известной фразы Байдена о том, что он заставил европейцев принять санкции. Американцы буду заставлять жителей Европы отказываться от сотрудничества с Москвой, потому что им выгодно, чтоб они несли основную тяжесть плохих отношений с РФ. Для США подобная политика будет иметь смысл всегда — не только в данном случае», — подчеркнул политолог.

По словам эксперта, несмотря на крайне агрессивную позицию США по отношению к РФ и желание распространить повсюду собственный СПГ, попытки Вашингтона имеют крайне низкие шансы на успех.

«Пока скорее нет, чем да, поскольку консолидированное бизнес-сообщество в Германии и Австрии настроено в пользу продолжения сотрудничества с Россией. Но мы не можем исключить, что провокации будут продолжаться. Наверняка, появятся новые «обстоятельства» у Соединенных Штатов.

По мнению Брутера, предприниматели из Австрии смогут дать отпор Вашингтону, поскольку они заинтересованы в энергетических контрактах с Россией. В июне текущего года канцлер Себастьян Курц заявил, что Европе нет никакого смысла менять российский газ на сжиженный природный из Соединенных Штатов, поскольку американское топливо в два и даже три раза дороже.

Соответственно, сотрудничество с Москвой в области поставок голубого топлива будут исключительно наращиваться, несмотря на недовольство США. Хотя Вашингтон, по мнению политолога, может начать оказывать давление на европейских коллег, чтобы те выбрали американский СПГ вместо российского ресурса.

Если у США ничего не будет получаться, то не исключено, что Вашингтон подключит Польшу для обострения диалога с Россией. Варшава будет мешать Германии и Австрии в сделках с Москвой в сфере энергетики. Такая политика США по отношению к РФ будет до тех пор, пока не сменятся парадигмы отношений и векторы мировой политики», — заключил Владимир Брутер.

В конечном счете, по словам Брутера, даже если России и придется сократить энергетические проекты на европейских рынках, во что верится с трудом, пострадают от этого, прежде всего, страны Европы.