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Политика

Все страны Евросоюза поддержали проект договора об условиях Brexit

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Все страны Евросоюза поддержали проект договора об условиях Brexit

Брюссель, 19 ноября. Все 27 стран, которые остаются в Европейском союзе, поддержали проект соглашения с Великобританией о Brexit. Об этом сообщил главный переговорщик от ЕС по выходу Британии из союза Мишель Барнье.

О решении совета министров по общим делам 27 остающихся в Евросоюзе стран он рассказал на пресс-конференции по итогам заседания.

«Министры сегодня поддержали весь пакет, в частности, проект соглашения об отделении», — сказал Барнье.

Напомним, по результатам референдума, который состоялся в 2016 году, власти Великобритании приняли решение покинуть Европейский союз не позднее 29 марта 2019 года. За выход страны из ЕС проголосовали 51,9% опрошенных, 48,1% британцев высказались за сохранение текущего статуса. С лета прошедшего года Лондон и институты ЕС ведут переговоры об условиях Brexit. 

Ранее стало известно, что военнослужащие Великобритании работают над чрезвычайным планом Brexit. 

Автор: Екатерина Кухарева
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