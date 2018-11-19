Все страны Евросоюза поддержали проект договора об условиях Brexit

Брюссель, 19 ноября. Все 27 стран, которые остаются в Европейском союзе, поддержали проект соглашения с Великобританией о Brexit. Об этом сообщил главный переговорщик от ЕС по выходу Британии из союза Мишель Барнье.

О решении совета министров по общим делам 27 остающихся в Евросоюзе стран он рассказал на пресс-конференции по итогам заседания.

«Министры сегодня поддержали весь пакет, в частности, проект соглашения об отделении», — сказал Барнье.

The European Union's chief Brexit negotiator Michel Barnier says the EU's 27 member states are united behind the draft withdrawal agreement reached with the UK — Sky News Breaking (@SkyNewsBreak) 19 ноября 2018 г.

Напомним, по результатам референдума, который состоялся в 2016 году, власти Великобритании приняли решение покинуть Европейский союз не позднее 29 марта 2019 года. За выход страны из ЕС проголосовали 51,9% опрошенных, 48,1% британцев высказались за сохранение текущего статуса. С лета прошедшего года Лондон и институты ЕС ведут переговоры об условиях Brexit.

Ранее стало известно, что военнослужащие Великобритании работают над чрезвычайным планом Brexit.