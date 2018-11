Все страны Евросоюза поддержали проект договора об условиях Brexit

Брюссель, 19 ноября. Все 27 стран, которые остаются в Европейском союзе, поддержали проект соглашения с Великобританией о Brexit. Об этом сообщил главный переговорщик от ЕС по выходу Британии из союза Мишель Барнье.

О решении совета министров по общим делам 27 остающихся в Евросоюзе стран он рассказал на пресс-конференции по итогам заседания.

