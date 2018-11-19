Вышедших на лед пьяными канадских керлингистов выгнали с турнира

Оттава, 19 ноября. Канадских керлингистов отстранили от участия в турнире World Curling Tour из-за появления на льду в нетрезвом состоянии. Олимпийский чемпион Сочи Райан Фрай и его партнеры неадекватно вели себя на площадке, а затем устроили дебош в раздевалке.

Этап мирового тура проходил в канадском городе Ред-Дир. Как сообщил представитель оргкомитета, Фрай был «чрезвычайно пьян». Спортсмены вели себя на соревновательной площадке неприемлемо – ломали щетки, ругались матом и плохо стояли на ногах.

Позднее спортсмен принес извинения. Он сообщил, что вел себя на площадке неуважительно. По словам спортсмена, оргкомитет принял правильное решение, отстранив команду от участия.

«Я позволил себе потерять контроль и оскорблял людей своими действиями. Я хотел бы извиниться перед каждым», — приводит слова Фрая СВС.

Как рассказал менеджер спортивного клуба Уэйд Тарбер, спортсмены сломали раздевалку. Также на них поступили жалобы со стороны других команд. Фрай является чемпионом Олимпиады 2014 года в Сочи, сообщает «Газета.ru».