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Общество

Замглавы NASA надеется на визит Рогозина в США

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Замглавы NASA надеется на визит Рогозина в США

Москва, 19 ноября. NASA рассчитывает на визит главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина в США в феврале 2019 года. Об этом заявил замглавы NASA Уильям Герстенмайер.

По его словам, сотрудничество с Россией в космической сфере не затронуто санкциями и позволяет совместно развивать Международную космическую станцию.

«Мы должны работать вместе, обмениваться опытом, информацией по системам, нужны личные встречи. Что касается визита, нам еще нужно понять, как мы сможем его организовать, обговорить все детали», — заявил Герстенмайер в беседе с РИА Новости.

Он подчеркнул, что стороны находятся в процессе согласования всех деталей по встречи.

Напомним, ранее стало известно, что США могут временно вывести из-под санкций главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина, чтобы он мог встретиться с представителями НАСА .

Автор: Денис Коробейников
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