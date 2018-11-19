Россия всегда поддерживала нас: посол Руанды рассказала о надеждах Черного континента

Москва, 19 ноября. Дипломаты стран Африки попросят российских парламентариев разработать совместную комплексную программу для повышения уровня работы африканских парламентов — об этом председателю Госдумы Вячеславу Володину на встрече в Москве сказала Жанна д'Арк Муджавамария, чрезвычайный и полномочный посол республики Руанда в РФ, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

С помощью опыта российских депутатов парламентарии Руанды хотят воспитать у себя эффективные законодательные органы.

«Когда Россия вернется в Африку? — такой вопрос задала Вячеславу Володину посол Руанды Жанна д'Арк Муджавамария. — Мы просим коллег из Госдумы вместе с нами достигнуть нашего общего будущего. Россия никогда не участвовала в колонизации Африки (и поэтому мы не говорим по-русски), всегда поддерживала нас, когда мы сталкивались с предательством со стороны наших так называемых партнеров, которые прибывали на наш континент, чтобы захватить его».

Жанна д'Арк Муджавамария добавила, что африканские дипломаты хотели бы получить от российских депутатов советы по вопросам миграции, бюджетному контролю, правам человека.

Напомним, что это первая встреча африканских дипломатов с российскими депутатами на площадке Государственной думы. Председатель Госдумы Вячеслав Володин уточнил, что эти встречи станут ежегодными, а на осень следующего года запланирована большая конференция «Россия — Африка».