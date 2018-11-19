Эксперт назвал ключевой аспект в предстоящей игре сборной России со Швецией

Москва, 19 ноября. Бывший главный тренер «Крыльев Советов», «Анжи» и «Амкара» Гаджи Гаджиев поделился с Федеральным агентством новостей ожиданиями от матча Лиги Наций, в котором Россия сыграет со Швецией.

«Если мы вспомним, как мы играли последний матч, с Германией, то нужно наладить игру в обороне. Если будем играть так же, как с немцами, то нам ничего не светит, как бы плохо шведы не выглядели в атаке. Думаю, матч с Германией был худшим в исполнении нашей сборной за все последнее время. В перерыве удалось Саламовичу (главному тренеру сборной России Станиславу Саламовичу Черчесову — прим. ФАН) встряхнуть ребят, и во втором тайме пошла более качественная игра. Будет ли играть сборная от обороны? Я к таким рассуждениям отношусь критически, потому что тренер говорит футболистам, как нужно действовать и в обороне, и в атаке. Потом игроки выходят на поле, идет игра, где есть соперник, который тоже готовился к игре. Если твоя команда способна контролировать ход игры, в противостоянии с соперником оказывается в каких-то игровых компонентах сильнее, то больше атакует. И все становится на свои места», — рассказал специалист.

По его мнению, сборная сделает правильные выводы после поражения от Германии со счетом 0:3.

«Тренер же никогда не говорит подопечным, чтобы они сидели в обороне. Мяч у соперника – обороняемся так, мяч у нас — действуем так. Если соперник не успел вернуться в оборону — проводим быструю атаку, если успел отойти назад, то контролируем мяч и вскрываем защиту соперника. Думаю, что в первую очередь нужно будет сыграть организованно в обороне, иначе ничего не спасет. Саламович это понимает. Игра с Германией дала богатую пищу для размышлений, вскрылись проблемы — думаю, что это хорошо», — отметил тренер.

Он также добавил, что вопрос участия в предстоящем матче восстанавливающегося после повреждения Артема Дзюбы зависит от многих моментов.