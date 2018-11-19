Второй тур президентских выборов в Мадагаскаре вероятен, но решения пока нет

Антананариву, 19 ноября. Второй тур президентских выборов в Мадагаскаре вероятен, но официального решения о его проведении пока нет. Решение об этом будет принимать Верховный конституционный суд страны.

По данным местных СМИ, результаты первого тура выборов будут утверждены до 26 ноября. Таким образом, суд обозначит наличие второго тура, либо его отсутствие.

В конце минувшей недели издание Africanews сообщило, что ни один из кандидатов на пост главы государства не набрал 50% голосов. Таким образом, второй тур президентских выборов признали неизбежным. В Избиркоме страны заявили, что Андри Раджоелина и Марк Равалумамана показывают незначительный разрыв. У Раджоелины был результат 39,54%, а у Марка Равалумаманы — 34,60% голосов.