«Задел за живое»: Браудер прокомментировал новое уголовное дело против него

Москва, 19 ноября. Основатель Hermitage Capital Уильям Браудер прокомментировал решение Генеральной прокуратуры России о возбуждении против него уголовного дела. Об этом он написал в Twitter.

Браудер опасается, что его могут привлечь к ответственности в любой точке мира. Он назвал обвинения в причастности к гибели юриста Сергея Магнитского «как минимум кафкианскими». Кроме того, он обратил внимание, что прокуратура приняла решение о возбуждении дела на фоне возможного избрания генерал-майора полиции Александра Прокопчука на должность главы Интерпола. При этом основатель Hermitage Capital выразил уверенность, что при помощи «акта Магнитского» «задел за живое» Россию.

On the eve of Interpol deciding whether a Russian official should be president of Interpol, the Russian prosecutor’s office holds a huge press conference about me and how they will chase me down anywhere in the world. I really struck a nerve with the Magnitsky Act https://t.co/CRzSGvw38B — Bill Browder (@Billbrowder) November 19, 2018

Напомним, Генпрокуратура России возбудила против Браудера новое уголовное дело. В прошлом году его заочно приговорили к девяти годам лишения свободы за уклонение от уплаты налогов.

Генпрокуратура возбудила дело о создании преступного сообщества, не исключается, что финансист причастен к гибели своих партнеров, в том числе юриста Сергея Магнитского сообщил Infox.ru. Советник генпрокурора Николай Атмоньев отметил, что в ближайшее время Россия объявит Браудера в международный розыск.