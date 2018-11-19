Кремль болеет за российского кандидата на пост главы Интерпола — Песков

Москва, 19 ноября. Генерал-майор МВД РФ Александр Прокопчук стал одним из двух кандидатов на должность президента Интерпола. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал участие россиянина в выборах.

Журналисты поинтересовались у официального представителя российского лидера, как в Кремле отнеслись к выдвижению кандидатуры генерал-майора МВД на пост главы Интерпола.

«Мы болеем за российскую кандидатуру. Мы хотим, чтобы российская кандидатура победила на этих выборах», — ответил Песков.

Напомним, предыдущий руководитель Интерпола Мэн Хунвей подал в отставку в октябре нынешнего года, о чем сообщили в секретариате организации. Увольнению Хунвея предшествовала таинственная история с его исчезновением — он отправился в Китай и не вернулся во Францию. Позднее власти КНР сообщили о его задержании по подозрению во взяточничестве.

Действующий вице-президент Интерпола Прокопчук может возглавить организацию в случае победы на выборах, которые состоятся в среду, 21 ноября. Конкуренцию генерал-майору МВД России составляет исполняющий обязанности президента Интерпола Ким Чен Янг из Южной Кореи.