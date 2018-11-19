В Польше пожаловались на Чехию и Словакию, отбирающих украинских гастарбайтеров

Варшава, 19 ноября. Германия, Словакия и Чехия могут лишить Польшу значительной части трудовых мигрантов с территории Украины. Об этом сообщает польская ежедневная газета Rzeczpospolita.

В Польше пожаловались на Чехию, Словакию и Германию, которые отбирают у Варшавы украинских гастарбайтеров. По данным издания, в настоящее время наступает кульминация борьбы за поток дешевой рабочей силы с Украины. Уже сейчас все больше украинских трудовых мигрантов останавливают свой выбор на Чехии.

«Уже сейчас чехи отбирают у нас (у Польши — Прим. ФАН) все больше и больше работников с Украины, а скоро придет время Германии, куда может уйти большая часть специалистов», — комментирует ситуацию директор украинского бюро агентства трудоустройства Work Service Марианн Пшеждзецкий.

По его словам, украинцы пользуются большим спросом у Польских работодателей, однако рабочей силы с Украины стремительно сокращается. Причиной этому стала конкуренция со стороны Чехии и Словакии, которые приняли законодательные меры по либерализации визового режима.

По словам директора агентства по трудоустройству EWL Михала Вежховского, зарплаты в Чехии почти на 50% выше, чем в Польше. При этом украинцы могут легко получить визу для работы на 90 дней, а по истечению данного срока работодатель может с легкостью трудоустроить их в рамках государственной программы Režim Ukrajina.

Не менее серьезную конкуренцию в борьбе за украинцев составляет Словакия, где зарплаты на 20% выше, чем в Польше. В настоящее время украинцы с легкостью могут получить двухлетнюю рабочую визу в Словакии.

Еще одним серьезным конкурентом для польского рынку труда становится Германия. С 2019 года в Германии вступают в силу упрощенные правила трудоустройства мигрантов из-за пределов ЕС. Немецкие работодатели уже сейчас вербуют украинцев для работы в Германии, обещая им зарплаты в размере 1,4 тысячи евро, что вдвое больше, чем в Польше.

По данным властей Украины более 3,2 миллиона украинцев работают за границей на постоянной основе, еще около девяти миллионов осуществляют трудовую деятельность сезонно.