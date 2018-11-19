Названы самые эффективные технопарки России

Москва, 19 ноября. Ассоциация кластеров и технопарков России составила рейтинг самых успешных и эффективных проектов. В него вошли 38 технопарков в 22 регионах РФ.

Самым эффективным проектом на территории РФ признан «Техноспарк» в Москве. Второе место досталось технопарку в сфере высоких технологий в Республике Мордовия. На третьей строчке рейтинга самых эффективных технопарков расположился Нанотехнологический центр «Сигма. Новосибирск».

Наибольшее количество технопарков, попавших в список, расположены в Москве – восемь проектов, еще четыре – в Подмосковье. Три технопарка отмечены в Республике Татарстан, по два – в Новосибирской, Нижегородской, Свердловской областях и в Мордовии, сообщает ФБА «Экономика сегодня».

Как рассказал глава Ассоциации Андрей Шпиленко, рейтинг не просто представляет собой ранжирование по показателям, но также и нацелен на выявление наиболее эффективных подходов. В перспективе Минэкономразвития РФ сможет оценивать успехи технопарков, получающих господдержку.