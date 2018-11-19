«Пугало для европейского сообщества»: эксперты объяснили, как бывшие «атошники» тянут Украину в Средневековье

Лидер крупнейшей в украинском парламенте фракции «Блок Петра Порошенко» Артур Герасимов предложил Верховной раде Украины принять постановление о перевыборах мэра города Смела в Черкасской области, где не смогли вовремя включить отопление в домах. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Президент Украины Петр Порошенко 15 ноября потребовал «в течение нескольких часов» начать отопительный сезон в Смеле — единственном в стране городе, где не было восстановлено теплоснабжение. В субботу мэр Смелы Алексей Цыбко заявил, что все жилые дома и объекты социальной сферы в городе подключены к отоплению.

«Я думаю, что Верховная рада должна дать оценку действиям как местного совета, так и местных депутатов. Предлагаю, Андрей Владимирович (спикер Верховной Рады Парубий. — Прим. ФАН), чтобы руководители фракций обсудили и, если необходимо, подписали проект постановления о перевыборах в городе Смела», — заявил Герасимов в ходе согласительного совета парламентских фракций в понедельник.

Он подчеркнул, что правоохранительные органы должны расследовать дело по факту бездеятельности или умышленных действий чиновников, которые чуть не привели к чрезвычайным последствиям.

Новый этап крушения Украины

Политолог Максим Жаров в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что на Украине в связи с сильным ростом цен на газ для населения идет развал сферы ЖКХ. При этом повышение цен на газ для населения — одно из ключевых условий получения кредита МВФ, не выполнить которое украинская власть не может, иначе страна моментально станет банкротом.

«Поэтому ситуация в Смеле для Украины сегодня, увы, обычное дело. Кроме Смелы замерзает и Киев — но что-то из Верховной рады пока не слышно призывов разобраться с главой города Виталием Кличко так же, как депутаты хотят разобраться с руководством Смелы. Дефолт в сфере ЖКХ, происходящий сегодня на Украине — это начало нового этапа крушения этой страны как целостного государства», — заключил Максим Жаров.

Оппозиционный украинский политик Алексей Албу, комментируя ФАН «холодные протесты» в Смеле, рассказал, что киевские власти ведут страну «не в Европу, а в Средневековье» — и виноваты в этом те люди, на которых киевская власть вынуждена опираться в настоящий момент: бывшие участники АТО в Донбассе и радикальные националисты.

«Украина переживает сильнейший инфраструктурный кризис, который является не только результатом экономических проблем, вызванных либеральными реформами, но и следствием неправильной кадровой политики. К огромному сожалению, из-за гражданской войны власть формируется по принципу личной верности и преданности, при этом деловые качества остаются на втором плане. Смела, к сожалению, не осталась в стороне от этого общеукраинского процесса, «избрав» мэром Алексея Цыбко — бывшего участника батальона «Днепр-1», — добавил Албу.

По словам украинского оппозиционера, после государственного переворота 2014 года все чаще руководящие должности стали занимать «откровенные проходимцы и авантюристы» — и это стало огромной проблемой для жителей Украины.

«На примере инициативы лидера фракции БПП Артура Герасимова мы видим, что возникли серьезные противоречия между властью и бывшими активистами Майдана, «атошниками» и националистами. С одной стороны, Порошенко обязан своим положением таким вот «Алексеям Цибко» и другим «активистам», которые участвовали в АТО.

С другой стороны, атошники сегодня становятся очень «токсичны». Их ненавидят простые люди, они не справляются с возложенными на них должностными обязанностями, они являются пугалом для европейского сообщества, но при этом без них власть не способна удержаться на плаву», — рассказал Албу.

По его мнению, события в Смеле показывают общую тенденцию — направление, в котором реально движется Украина — обветшание, нищета и разруха.