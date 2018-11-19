Посол Алжира: У России нет неоколониальных настроений, как у других наших партнеров

Москва, 19 ноября. Африканские страны с благодарностью отмечают отсутствие у России неоколониальных настроений — в отличие от других партнеров государств континента, заявил на встрече в Госдуме Смаил Аллауа, чрезвычайный и полномочный посол Алжирской народной демократический республики в РФ.

«Россия делает для нас все, что может, и даже больше, и мы гордимся нашими отношениями», — передает корреспондент Федерального агентства новостей слова алжирского дипломата.

По словам Смаила Аллауа, Алжир особенно ждет создания саммита «Россия — Африка».

«Владимир Путин несколько недель назад сказал, что такая идея стоит на повестке дня. Мы с нетерпением ждем ее практического воплощения. Мы готовы к предстоящей работе и готовы будем сделать свой вклад в укрепление отношений африканских стран с одним из наших основных и важнейших партнеров. Мы рассчитываем на Россию: мы наблюдали серьезное развитие отношений 20 лет назад, в последние годы мы укрепляем отношения с российской Думой, с Советом Федерации, создаются советы солидарности. У нас есть серьезный потенциал, и предела ему нет», — объявил посол.

Отметим, представители африканских стран встречаются в понедельник, 19 ноября, с российскими парламентариями на площадке Государственной думы. В ходе встречи в том числе обсуждается запланированная на следующий год конференция «Россия — Африка».