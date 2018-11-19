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Песков: После визита в Турцию Путин проведет совещание с руководством Минобороны

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Песков: После визита в Турцию Путин проведет совещание с руководством Минобороны

Москва, 19 ноября. Президент РФ Владимир Путин в понедельник работает в Стамбуле. В Турции он приземлится через 20 минут, заявил  пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В Турции Путин совместно с лидером этой страны Реджепом Тайипом Эрдоганом он примет участие в церемонии завершения закладки морского участка газопровода «Турецкий поток».

«Событие, которое выводит процесс строительства на финальную стадию. Вечером вернется в Сочи, где начнется серия совещаний с руководством Минобороны по развитию Оборонпрома и ВПК», — уточнил он.

Автор: Денис Тукманов
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