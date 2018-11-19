«Потерпите меня в таком состоянии»: Матвиенко пришла на работу в гипсе

Москва, 19 ноября. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко получила спортивную травму и вынуждена три недели ходить в гипсе. Об этом она заявила в парламенте на встрече сенаторов с министром здравоохранения Вероникой Скворцовой.

«Спортивная травма и гипс. Недели три потерпите меня в таком состоянии», —рассказала Матвиенко.

Матвиенко также пошутила, что вызвала «главного доктора» Скорцову в верхнюю палату парламента.

«Она сказала, что жить буду, все хорошо», — подчеркнула спикер Совфеда.

Напомним, что в августе 2018 года премьер-министр России Дмитрий Медведев получил травму во время занятия спортом. Длительное время он не появлялся перед телекамерами.