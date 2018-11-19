Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

«Потерпите меня в таком состоянии»: Матвиенко пришла на работу в гипсе

148
0 Оставить комментарий

«Потерпите меня в таком состоянии»: Матвиенко пришла на работу в гипсе

Москва, 19 ноября. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко получила спортивную травму и вынуждена три недели ходить в гипсе. Об этом она заявила в парламенте на встрече сенаторов с министром здравоохранения Вероникой Скворцовой.

«Спортивная травма и гипс. Недели три потерпите меня в таком состоянии», —рассказала Матвиенко.

Матвиенко также пошутила, что вызвала «главного доктора» Скорцову в верхнюю палату парламента.

«Она сказала, что жить буду, все хорошо», — подчеркнула спикер Совфеда.

Напомним, что в августе 2018 года премьер-министр России Дмитрий Медведев получил травму во время занятия спортом. Длительное время он не появлялся перед телекамерами.

 

Автор: Денис Коробейников
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.