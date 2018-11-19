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Учебный самолет разбился в провинции Денизли в Турции

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Учебный самолет разбился в провинции Денизли в Турции

Анкара, 19 ноября. В Турции потерпел крушение учебный самолет. Отмечается, что инцидент произошел в провинции Денизли на юго-западе страны. Самолет упал на землю недалеко от населенного пункта Башкарджи.

Как передает телеканал CNN Turk, данных о погибших и пострадавших пока нет. На месте авиакатастрофы работают экстренные службы, началась поисково-спасательная операция.

Ранее учебный самолет ВВС Турции рухнул в провинции Измир на западе страны. Жертвами крушения стали два пилота. Командование уточнило, что самолет SF-260D совершил взлет с авиабазы ВВС в уезде Чигли в Измире для совершения тренировочного полета. В 10.26 (мск) он исчез с радаров. Обломки самолета и тела двух пилотов были обнаружены в трех километрах от авиабазы.

Известно, что авиакатастрофа произошла 16 февраля около 11.00. 

Учебный самолет разбился в провинции Денизли в Турции

Автор: Алия Садыкова
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