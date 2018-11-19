Токио, 19 ноября. Генерального директора альянса компаний Renault, Nissan и Mitsubishi Карлоса Гона арестовали в Японии по подозрению в нарушении финансового законодательства страны. Об этом сообщила газета Yomiuri.

Главу альянса подозревают в умышленном искажении информации о доходах и уклонении от уплаты налогов. Автоконцерн Nissan признал вменяемые Гону обвинения. В ходе проверки специалисты компании обнаружили записи, свидетельствующие об умышленном сокрытии денежных выплат Гона, а также нецелевом расходовании средств. В полицию обратился осведомитель от компании.

Руководство Nissan проведет срочную пресс-конференцию, на которой будет принято решение о скорейшей отставке Гона и еще одного члена совета – Грега Келли. Его также подозревают в причастности к нарушению.