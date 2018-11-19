Киев, 19 ноября. Украинский политик и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко намерена направить в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) материалы журналистского расследования, согласно которому президент Украины Петр Порошенко якобы передал лицензию на добычу газа своему массажисту.

В ходе заседания согласительного совета фракций Верховной рады политик заявила, что такую информацию якобы обнародовали в прессе. При этом Тимошенко не уточнила название СМИ, которое разместило результаты журналистского расследования.

По ее словам, речь шла о том, что Порошенко переписал лицензии на добычу украинского газа массажисту-руководителю своего СПА-центра через компанию «Аркона Газ-Энергия».

«Без аукционов, без каких-либо процедур… Прошу считать это заявлением о преступлении, которое я направляю в НАБУ», — заявила Тимошенко.

Напомним, на 31 марта 2019 года на Украине запланированы президентские выборы. Главу государства изберут на пятилетний срок. Порошенко по-прежнему не высказался о своем участии, в то время как Тимошенко на протяжении нескольких последних месяцев остается лидером президентского рейтинга.

Ранее генеральная прокуратура Украины разоблачила ложь президента страны, утверждавшего, что к убийству людей на Майдане в 2013–2014 годах якобы причастны российские снайперы.