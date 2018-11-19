Терроризм, протесты, ветхие города: эксперт предупредил об опасностях отдыха в Тунисе

Тунис, 19 ноября. Преподаватель факультета гуманитарных наук ВШЭ Григорий Лукьянов отметил, что предупреждения МИД РФ и Ростуризма для россиян об опасном отдыхе в Тунисе имеют реальные основания.

Лукьянов прокомментировал требование экс-министра Туниса по жилищному стротельству Мохамеда Салеха аль-Арфауи к парламенту принять закон о ветхих строениях. Таких на территории страны насчитывается порядка 5000 зданий, каждое 5-е из которых может обрушиться в любую минуту. Эксперт напомнил, что именно с Туниса началась так называемая Арабская весна.

«Сегодня страна испытывает и в связи с этим, со сменой власти, с дестабилизацией ситуации, серьезные экономические проблемы. Это касается и содержания зданий, и вложений в туризм, — приводит его слова «Экономика сегодня». — Что до безопасности, все туристические объекты по факту охраняются, но в плане экономической поддержки отрасли есть проблемы».

Он также отметил, что в Тунисе сохраняется серьезная террористическая угроза со стороны радикальных группировок. Причем жертвами экстремистов часто становятся именно иностранные граждане. На фоне экономических проблем растет общественное недовольство: жители Туниса выходят на улицы с протестами.