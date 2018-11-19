Минобороны РФ опубликовало уникальные кадры боевой работы новейших Су-57 в Сирии
Москва, 19 ноября. Военное ведомство РФ опубликовало кадры боевой работы авиационных комплексов пятого поколения Су-57 в Сирийской Арабской Республике. Соответствующее видео размещено в микроблоге ведомства в социальной сети Twitter.
«Полеты проводились для подтверждения заявленных возможностей новейшего самолёта в условиях реальной боевой обстановки», — сообщили в Минобороны РФ.
#Exclusive #footage of the Su-57 5th generation perspective aviation complexes' usage during the combat operation in Syrian Arab Republic https://t.co/JKoNkKBm32 #RusMoD #Syria #Su57 #AerospaceForces #RearmamentProgram pic.twitter.com/6CSFNTQlNV— Минобороны России (@mod_russia) November 19, 2018
В рамках полетов военнослужащие на деле испытали летно-технические параметры машины, интеллектуальный информационно-управляющий комплекс, а также функциональные особенности всех бортовых систем.
В общей сложности экипажи выполнили в САР свыше 10 полетов на новейших Су-57.
Су-57 — это перспективный российский авиационный комплекс пятого поколения, предназначенный для ликвидации всех видов воздушных, наземных и надводных целей.