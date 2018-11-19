Минобороны РФ опубликовало уникальные кадры боевой работы новейших Су-57 в Сирии

Москва, 19 ноября. Военное ведомство РФ опубликовало кадры боевой работы авиационных комплексов пятого поколения Су-57 в Сирийской Арабской Республике. Соответствующее видео размещено в микроблоге ведомства в социальной сети Twitter.

«Полеты проводились для подтверждения заявленных возможностей новейшего самолёта в условиях реальной боевой обстановки», — сообщили в Минобороны РФ.

В рамках полетов военнослужащие на деле испытали летно-технические параметры машины, интеллектуальный информационно-управляющий комплекс, а также функциональные особенности всех бортовых систем.

В общей сложности экипажи выполнили в САР свыше 10 полетов на новейших Су-57.

Су-57 — это перспективный российский авиационный комплекс пятого поколения, предназначенный для ликвидации всех видов воздушных, наземных и надводных целей.