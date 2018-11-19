«Абсолютное вранье»: Милонов ответил на слова американца об уродстве россиянок

Москва, 19 ноября. Бывший защитник хоккейного клуба «Сочи» Райан Уитни сравнил российских женщин с «трехглазыми чернобыльскими уродами». Об этом американский хоккеист заявил в подкасте Spittin’ Chiclets, рассказывая о жизни в России.

«Есть либо отвратительные, либо настоящие бомбы. Либо Анна Курникова, либо чернобыльский урод с тремя глазами», — заявил Уитни.

Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал враньем заявление хоккеиста, отметив, что нормальный мужчина никогда не позволит себе подобных высказываний в адрес женщин.

«Когда человек говорит абсолютное вранье, и это не соответствует действительности, то с этим идиотом даже спорить нельзя. Потому что он просто идиот. И не будем отвечать то же самое про американских женщин», — сказал Милонов в комментарии «Царьград».

Депутат также добавил, что женщины «всегда прекрасны», предположив, что американский Уитни слишком часто посещал «гей-клубы» где насмотрелся на «каких-то трансвеститов переодетых». Кроме того, Милонов предложил запретить американскому хоккеисту общаться с женщина.

«Тогда он просто умрет вообще — от стыда и от того, насколько он неправ», — подчеркнул парламентарий.

Заслуженный мастер спорта СССР Вячеслав Фетисов также встал на защиту российских женщин. Хоккеист отметил, что в России живут самые красивые женщины в мире. Он также предположил, что Уитни просто не умеет замечать красоту вокруг себя.

Уитни выступал за хоккейный клуб «Сочи» с 2014 по 2015 год. В составе сочинской команды американец провел 42 матча, забросив шесть шайб и сделав 13 результативных передач.