Песков призвал не связывать дело Браудера с делом Скрипаля

Москва, 19 ноября. В Кремле прокомментировали новое уголовное дело против Уильяма Браудера. Появился новый эпизод, российские правоохранительные органы работают, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Появился новый эпизод, наши правоохранительные органы работают, другое дело, что не всегда получается адекватная реакция», — заявил Песков.

При этом пресс-секретарь главы РФ, отвечая на вопрос о том, связано ли новое обвинение с делом Скрипалей, заявил, что «дело Браудера» началось намного раньше, чем «дело Скрипалей».

Напомним, в понедельник Генеральная прокуратура России сообщила о новом уголовном деле против основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера. Дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 210 Уголовного кодекса РФ «организация преступного сообщества».

Как отметили в Генпрокуратуре, в скором времени Москва объявит Браудера в международный розыск в соответствии с Конвенцией ООН по противодействию транснациональной преступности.

Ранее Браудера обвинили в формировании мошеннической схемы уклонения от уплаты налогов с использованием зарегистрированных в Калмыкии компаний. В декабре минувшего года он был заочно приговорен к девяти годам тюрьмы.

В марте 2018 года в британском Солсбери были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британские власти сразу обвинили РФ в причастности к инциденту, но не предоставили ни единого доказательства на этот счет. Москва категорически опровергает данные обвинения, называя их голословными и бездоказательными. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что «дело Скрипалей» рассыпается на глазах из-за отсутствия улик и доказательств.