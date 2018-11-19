Медведев провел встречу с президентом Вьетнама

Ханой, 19 ноября. Российский премьер-министр Дмитрий Медведев в рамках официального визита во Вьетнам провел встречу с генеральным секретарем ЦК Компартии Вьетнама, президентом Нгуеном Фу Чонгом.

Как пишет РИА Новости, глава Вьетнама, встречая российского премьера, уточнил, что сохраняет теплые воспоминания о недавнем визите в Россию. Кроме того, он рассказал председателю правительства РФ, что визит российского политика проходит в условиях, когда отношения между Ханоем и Москвой складываются очень позитивно.

Медведев согласился с президентом Вьетнама. Он добавил, что между государствами складывается стратегическое партнерство. Кроме того, Медведев выразил надежду, что его визит будет способствовать развитию политических связей.

Он также назвал хорошим показателем то, что контакты между правительствами стран проходят регулярно.