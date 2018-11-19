С Донбассом это не пройдет: в Совфеде ответили на планы ВСУ и США захватить регион

Экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко рассказал, что Вашингтон предлагает Киеву действовать «намного более радикально» в Донбассе, фактически устроив там блокаду. Об этом он заявил украинским СМИ.

«Американцы предлагают Украине жестко перекрыть «границу», никого и ничего не пускать, даже ресурсы, электроэнергию и воду. И там очень быстро сложится революционная ситуация, которая недопустима для России, она это не вытянет и таким образом можно сдвинуть этот процесс», — объявил Романенко.

По словам Романенко, в ДНР и ЛНР специально будет создана «революционная ситуация», что ослабит регион и позволит без труда Киеву взять над ним контроль.

Зампред комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Морозов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей подчеркнул: Киев в очередной раз демонстрирует нежелание следовать минским договоренностям, предпочитая военную агрессию против собственного же народа.

«Официальный Киев уже давно торпедировал минские соглашения и в очередной раз показал, что не готов отвечать по своим международным обязательствам, под которыми ставит свою подпись. Можно верить Романенко в том, что американцы рекомендуют создать Украине условия для цветной революции в Донбассе. Это — привычная для Соединенных Штатов, обкатанная схема по дестабилизации стран, примерами могут служить аналогичные действия на Ближнем Востоке, в Грузии и в других странах мира», — рассказал сенатор, напомнив о роли Вашингтона в развязывании вооруженных конфликтов по всему миру.

По словам собеседника ФАН, осуществить план по захвату Донбасса Украине и США не удастся, поскольку Москва помогает и будет помогать жителям ДНР и ЛНР.

«Это не пройдет с Донбассом, потому что Россия не допустит уничтожения русского и украинского населения, проживающего в юго-восточном регионе. Об этом совершенно четко заявил президент России Владимир Путин, — подчеркнул Морозов, добавив, что никакие меры против юго-восточных территорий не помогут Киеву. Какие бы ограничения, санкции ни вводились против ДНР и ЛНР, захватить Донбасс путем военной силы у украинцев просто не получится».

Сенатор, кроме того, выразил сомнение, что Киев будет во всем прислушиваться к западным коллегам, поскольку желание США помочь захватить Донбасс может сыграть плохую шутку с украинскими властями.