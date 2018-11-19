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Россия

Университет будущего предложили создать в России

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Университет будущего предложили создать в России

Москва, 19 ноября. В Университете будущего будут обучать молодых государственных и общественных деятелей, заявил председатель Совета по делам молодежи при Патриархе Московском и всея Руси Инал Ардзинба.

С инициативой о создании Университета будущего выступили в Совете по делам молодежи при Патриархе Московском и всея Руси. По словам Ардзинбы, будущие государственные и общественные деятели буду проходить не только профессиональное обучение, но и духовное.

«Идеология университета заключается в том, что современные управленцы должны принимать решения в духовном балансе, развиваться не только в узко профессиональном, но и в духовном измерении, — приводит его слова RT. — Нам нужны настоящие лидеры».

Университет будущего предложили создать в России

По мнению авторов предложения, курсы, которые будут проходить учащиеся в Университете будущего, позволят будущим государственным деятелям принимать сбалансированные решения.

Автор: Катерина Иванова
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