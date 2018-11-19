«В окно могут влететь»: эксперт рассказал о высокой точности новых российских ракет

Москва, 19 ноября. Военный историк Юрий Кнутов рассказал о достижениях России в сфере вооружения — применительно к ракетным войскам и артиллерии. По его словам, в настоящее время российские ракеты и «в окно могут влететь», позже их точность увеличится.

Кнутов отметил, что системы залпового огня постоянно модернизируются, и в настоящее время в России делается упор на повышение их точности. По словам эксперта, специалисты разрабатывают ракету, которая обладает сверхточностью.

«А что из себя представляют ракеты «Искандер», знают все. Это очень точные ракеты, изготовленные по технологии «стелс», невидимые. Их практически невозможно засечь и сбить», — приводит «Царьград» словам военного историка.

В России 19 ноября отмечается День ракетных войск и артиллерии, и историк напомнил о контрнаступлении под Сталинградом. По его словам, в этот день должны были действовать артиллерия и авиация, но в связи с тем, что была нелетная погода, авиация не могла быть полностью задействована. Поэтому, продолжил Кнутов, командование использовало максимум артиллерии, что и позволило советским войскам «нанести мощнейшее поражение немецким войскам».

Что касается будущего российского вооружения, то историк высказал мнение, что в скором времени артиллерийские обычные установки будут применять ракеты.

«Помимо реактивных систем залпового огня, со ствола можно будет вести огонь ракетами. Это уже высокоточное оружие — разные виды, и осколочно-фугасные, и бронебойные, и объемного взрыва, и многие-многие другие. Даже агитационные боеприпасы и ракеты существуют, когда происходит подрыв и разбрасываются листовки. Сфера применения артиллерии и ракетных войск широка, и дальше будет расширяться», — констатировал Кнутов.

По словам военного историка, в России создаются специальные ракеты, которые могут поразить точно цель. Также имеются такие ракеты, которые при подлете к цели раскрываются, самостоятельно ищут бронированные цели и потом поражают их, добавил эксперт. По его словам, создается высокоточное оружие, когда при минимальном количестве ракет можно поразить большое количество целей.