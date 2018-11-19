ДРСМД мешает Вашингтону доминировать в военной сфере — МИД РФ

Москва, 19 ноября. Договор о ракетах средней и меньшей дальности мешает США доминировать в военной сфере. Именно поэтому Вашингтон собирается выйти из него. Об этом заявил в понедельник заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Договор мешает США доминировать в военной сфере, а не потому что кто-то действует не так, как предписано договором, и из-за этого США не могут в нем оставаться», — заявил Рябков.

По его словам, запрещенные этим договором системы необходимы Вашингтону для достижения военного превосходства, а не по причине якобы неправомерного поведения России.

Москва обратила внимание на действие профильных структур США, которые стали разрабатывать системы, запрещенные этим договором, задолго до заявления США о выходе из ДРСМД, подчеркнул Рябков.

Напомним, что американский президент Дональд Трамп заявил, что США выйдут из ДРСМД из-за того, что Россия якобы не соблюдает условия договора. Однако американский президент не привел никаких доказательств.