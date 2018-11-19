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В ДНР избрали нового председателя парламента

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В ДНР избрали нового председателя парламента

Донецк, 19 ноября. Новым председателем парламента Донецкой народной республики избран Владимир Бидевка. Такое решение было принято в результате заседания Народного совета.

Председателем парламента ДНР первого созыва являлся Денис Пушилин, который после проведения выборов в республике занял пост главы региона. Бидевка был председателем комитета по конституционному законодательству и государственному строительству.

На заседании Народного совета Бидевка был избран председателем парламента. Его кандидатуру поддержало большинство голосов.

В ДНР избрали нового председателя парламента

Ранее в понедельник депутаты Народного совета ЛНР единогласно избрали Дениса Мирошниченко председателем парламента республики. Отмечается, что за его кандидатуру проголосовали все 50 депутатов.

Автор: Катерина Иванова
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