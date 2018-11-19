Сирия, 19 ноября. Несколько жителей Алеппо погибли в результате минометных ударов боевиков. В зоне оккупации SDF**** на юго-востоке Дейр-эз-Зора были замечены военные советники из Саудовской Аравии. «Джебхат ан-Нусра»1*** продолжает провокационные обстрелы в Идлибе, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ликвидировали нескольких террористов при попытке проникновения в районы Алеппо; ведут ответный артиллерийский огонь по объектам джихадистов в окрестностях Аль-Латамины.

Курды: рассчитывают на помощь военных советников из Саудовской Аравии в операции по захвату оставшихся районов в восточной половине Дейр-эз-Зора.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1 («Джебхат ан-Нусра»): убила нескольких жителей Алеппо в результате минометного удара; продолжает провокационные обстрелы позиций армии САР в Идлибе; утверждает, что застрелила одного сирийского солдата к северу от Хамы.

«Ахрар аш-Шам»: вместе с другими протурецкими исламистами пытается сформирования новую так называемую администрацию в городе Маарет Ан-Нуман.

Провинция Алеппо

В западном пригороде Алеппо Аль-Рашидин было ликвидировано несколько террористов, пытавшихся проникнуть на подконтрольные Сирийской арабской армии (САА) территории, сообщает на своей странице в Twitter (@mhmd_1965) военный источник. Ряд джихадистов получили тяжелые ранения. Напомним, административный центр одноименной провинции был освобожден почти два года назад, однако к западу от него все еще дислоцируются радикальные исламисты, в том числе и из состава «Джебхат ан-Нусры», которые время от времени пытаются атаковать объекты войск САР на окраине населенного пункта.

Вооруженные бандгруппы, базирующиеся в западных предместьях Алеппо, выпустили несколько мин по одному из центральных районов города Аль-Джейда. Согласно информации радиостанции Sham FM, под огнем джихадистов погибли несколько мирных жителей. Другие подробности случившегося пока выясняются.

Провинция Дейр-эз-Зор

Небольшая делегация, в составе которой следовали военные советники из Саудовской Аравии, посетили район у линии соприкосновения курдских Демократических сил Сирии (SDF) и бандформирований «Исламского государства»1 в юго-восточной части Дейр-эз-Зора, сообщает в Twitter (@VivaRevolt) связанный с курдами военный источник. После короткого пребывания на данном участке фронта вблизи «Хаджинского кармана» члены делегации удалились вглубь территорий, оккупированных бандгруппами SDF и войсками США. Курды при поддержке сил американской коалиции уже несколько месяцев пытаются отбить данный анклав ИГ1 на восточном побережье Евфрата, но все по-прежнему безрезультатно.

Провинция Идлиб

Отряды «Хайят Тахрир аш-Шам» и связанных с «Ан-Нусрой» группировок вновь нарушили режим прекращения огня, действующий в демилитаризованной зоне на северо-западе Сирии, возобновив обстрелы позиций правительственных сил САР в юго-восточной части провинции Идлиб, передает RT Arabic. По информации местных активистов, военнослужащие САА в настоящее время готовятся нанести ответные удары по объектам террористов на данном направлении.

В городе Маарет Ан-Нуман к югу от Идлиба прошла встреча членов местного самоуправления, состоящего в основном из боевиков, с представителями некой ассоциации юристов. По сведениям информационного Twitter-канала IDLIB PLUS, в ходе переговоров обсуждались механизмы формирования новой так называемой администрации в регионе. Напомним, в этом году населенный пункт был отбит протурецкой исламистской коалицией «Джебхат Тахрир Сурия» у джихадистов «Джебхат Фатх аш-Шам».

Провинция Хама

К северу от Хамы сохраняется тяжелая обстановка. Сейчас правительственные силы продолжают отвечать на обстрелы джихадистов, регулярно нарушающих условия российско-турецкого Меморандума о создании буферной зоны на окраинах «Большого Идлиба». По данным Masar Press Net, военнослужащие САА ведут артиллерийский огонь по укрепрайонам террористов в окрестностях города Аль-Латамина.

Как утверждает оппозиционный Twitter-ресурс (@Step-Agency), снайперы «Джебхат ан-Нусры» убили одного из сирийских солдат около поселения Аль-Масасна к северу от административного центра региона. Эти сведения, однако, не были подтверждены официальными источниками и пока проверяются.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)