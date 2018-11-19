Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новости Сирии

Сирия: РФ, Турция и Иран могут включить новых наблюдателей в астанинский формат

87
0 Оставить комментарий

Сирия: РФ, Турция и Иран могут включить новых наблюдателей в астанинский формат

Астана, 19 ноября. Страны-гаранты урегулирования конфликта в Сирийской Арабской Республике (САР), среди которых Россия, Турция и Иран, могут рассмотреть вопрос о включении новых наблюдателей в переговоры по Сирии в Астане. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Казахстана.

«По информации от стран-гарантов, возможно, они рассмотрят вопрос подключения новых наблюдателей к астанинскому формату», — говорится в документе.

Астанинский процесс поддерживает переговоры в Женеве по урегулированию ситуации в Сирии, проходящие под эгидой ООН. Площадка в Астане названа, по оценкам экспертов, наиболее эффективной. За несколько раундов встреч были достигнуты практические результаты по снижению насилия в САР, прекращению огня и возврату к мирной жизни, благодаря созданию зон деэскалации.

Сирия: РФ, Турция и Иран могут включить новых наблюдателей в астанинский формат

Напомним, вооруженный конфликт в САР продолжается с 2011 года. В настоящее время правительственные войска освободили практически всю территорию государства от контроля незаконных бандформирований. Основные силы запрещенной в РФ террористической организации ИГ1 на территории Сирии были разбиты при содействии российских военных. 

1 Организация запрещена на территории РФ.

Автор: Екатерина Кухарева
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.