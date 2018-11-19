Сирия: РФ, Турция и Иран могут включить новых наблюдателей в астанинский формат

Астана, 19 ноября. Страны-гаранты урегулирования конфликта в Сирийской Арабской Республике (САР), среди которых Россия, Турция и Иран, могут рассмотреть вопрос о включении новых наблюдателей в переговоры по Сирии в Астане. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Казахстана.

«По информации от стран-гарантов, возможно, они рассмотрят вопрос подключения новых наблюдателей к астанинскому формату», — говорится в документе.

Астанинский процесс поддерживает переговоры в Женеве по урегулированию ситуации в Сирии, проходящие под эгидой ООН. Площадка в Астане названа, по оценкам экспертов, наиболее эффективной. За несколько раундов встреч были достигнуты практические результаты по снижению насилия в САР, прекращению огня и возврату к мирной жизни, благодаря созданию зон деэскалации.

Напомним, вооруженный конфликт в САР продолжается с 2011 года. В настоящее время правительственные войска освободили практически всю территорию государства от контроля незаконных бандформирований. Основные силы запрещенной в РФ террористической организации ИГ1 на территории Сирии были разбиты при содействии российских военных.

1 Организация запрещена на территории РФ.