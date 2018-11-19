Химическое облако дойдет до Европы: в ДНР предупредили о «новом Чернобыле», который готовят ВСУ

Украинские спецслужбы вместе с западными кураторами готовят диверсию на расположенном в Горловке химическом заводе «Стирол». Об этом сообщил начальник пресс-службы Вооруженных сил Донецкой народной республики Даниил Безсонов.

Выступая на прямой линии со студией программы «Время покажет» на Первом канале, Даниил Безсонов уточнил, что информацию о готовящейся диверсии на химзаводе «Стирол» получила разведка ДНР.

«Но вы должны понимать, что подобные диверсии — это необязательно, когда группа заходит на территорию завода, устанавливает взрывные устройства, уходит и взрывает. Это может быть атака ударного беспилотника, что украинская сторона активно применяет в последнее время. Также это может быть точечный артиллерийский удар конкретно по объекту», — рассказал представитель ВС ДНР в телеэфире.

По словам Безсонова, «если это произойдет, то химическое облако дойдет и до Европы».

«Завод «Стирол» — это крупнейшее химическое производство в Европе. Все будет зависеть от розы ветров. Будет что-то вроде Чернобыля», — предупредил начальник пресс-службы ВС ДНР.

При этом Даниил Безсонов оговорился — возможно, после прожитых военных лет такая информация кому-то может показаться фантастической.

«Но в 2014 и 2015 годах подобные попытки предпринимались украинской стороной. Они не только пытались попасть по заводу «Стирол», но и пытались ударить по Донецкой фильтровальной станции и хранилищам хлора, по Казенному донецкому заводу, где в хранилищах находятся химические взрывчатые вещества», — напомнил представитель Донецкой народной республики.

Он считает, что подобными диверсиями украинские военные и спецслужбы хотят «освободить территории Донбасса от людей».

«Адекватной и логичной военной цели в их действиях за пять лет не было. Если они допустят экологическую катастрофу, то, по их плану, люди будут эвакуированы, а наши военнослужащие не станут дальше воевать. Это американская методичка — убить всех детей и женщин, чтобы не за кого было воевать», — заметил Даниил Безсонов.

Он повторил — информация о подготовке теракта на заводе «Стирол» пришла из проверенных источников.