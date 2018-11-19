«Не только тайна переписки»: эксперт объяснил, зачем нужна идентификация в мессенджерах в РФ

Глава Роскомнадзора Александр Жаров опубликовал статью под названием «Мнимая анонимность», в которой рассказал, почему идентификация в мессенджерах необходима. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Экономика — это коммуникация, в которой очень многое завязано на доверии. Развитие цифровой экономики невозможно без формирования доверительной и безопасной коммуникационной среды. Безопасность личности в цифровом мире — базовая ценность цифровой экономики», — утверждает Жаров в своей колонке.

Согласно последним данным, 93% владельцев смартфонов активно используют различные мессенджеры — сервисы обмена сообщениями.

«Мессенджер — это зона приватного общения, где, однако, вас могут найти незнакомые люди и вступить с вами с диалог. И для каждого из нас в момент такого диалога важно понимать, кто на самом деле общается с нами на другом конце линии», — утверждает Александр Жаров.

Более того, заметил он, мессенджер по своему функционалу дублирует услуги традиционных операторов связи, однако технически существует «поверх» их инфраструктуры.

По словам Жарова, в условиях, когда мессенджеры доступны для анонимной регистрации абонентов, они превращаются в «благоприятную среду для различных небезопасных и неприятных явлений» — например, спама (надоедливых рекламных рассылок), массового распространения недостоверной информации, разного рода мошенничества.

«Правила идентификации — шаг на пути изменения правоотношений сразу между несколькими сторонами: операторами связи, пользователями, владельцами сервисов обмена сообщениями, государством. Шаг на пути формирования доверительной и безопасной среды для всех», — уверен Жаров.

Особая социальная среда

Аналитик Игорь Рябов в беседе с корреспондентом ФАН прокомментировал колонку Александра Жарова. По мнению эксперта, на самом деле у всех месенджеров «мнимая анонимность». В пример он привел массовые утечки данные, например в том же Facebook, или сканы с паспортными данными в Telegram.

Кроме того, среда использования мессенджеров является особой формой существования социальных сетей — и к пользователю через мобильный телефон могут обратиться не только его знакомые и родственники, но и коммерсанты или злоумышленники.

«Вопрос безопасности в мессенджерах относится не только к тайне переписки. Тайна переписки граждан охраняется законом. Законодательство Российской Федерации гарантирует тайну переписки гражданам. Кто ее нарушает, привлекают внимание правоохранительных органов. Кстати, часто наивные граждане выкладывают в открытый доступ переписку с кем-то, не понимая, что таким образом нарушают закон. Главная тут проблема — защита граждан от вмешательства в их личную жизнь: назойливых продавцов товаров и услуг, посторонних людей, тех, кто рассылает рекламный и политический спам», — пояснил Игорь Рябов.

По словам эксперта, если мессенджеры будут регистрировать пользователей не на анонимной основе, количество тех, кто хочет «анонимно» досажать пользователям заметно поубавится — хотя, конечно, их будет по-прежнему много. Но теперь, по крайней мере, мы будем знать, кто к нам лезет со своими навязчивыми услугами, подчеркнул Рябов.