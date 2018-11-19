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ГКНБ назвал число воевавших на стороне ИГ в Сирии и Ираке граждан Таджикистана

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ГКНБ назвал число воевавших на стороне ИГ в Сирии и Ираке граждан Таджикистана

Душанбе, 19 ноября. В военных действиях в Сирийской Арабской Республике и Ираке на стороне международной террористической организации «Исламское государство»1 (запрещена в России) участвовали 1899 граждан Таджикистана. Об этом в понедельник рассказал в ходе заседания парламента страны первый заместитель главы Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана Мансурджон Умаров.

По его словам, жители Таджикистана отправлялись в Сирию и Ирак через территорию Турции, куда прибывали из разных стран и городов, в том числе из российской столицы. Умаров отметил, что на сегодняшний день в САР, Ираке и Афганистане находятся сотни родственников и членов семей убитых во время боевых действий террористов.

Благодаря усилиям властей Таджикистана возвращены на родину более 80 граждан, находящихся в странах Ближнего Востока, уточнил он.

Кроме того, по его данным, «заинтересованные круги» в некоторых государствах перебрасывают боевиков ИГ1 из Сирии и Ирака в приграничные с Центральной Азией районы Афганистана.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Автор: Андрей Крылов
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