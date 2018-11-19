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В Госдуме назвали «варварской» идею депутата охотиться на краснокнижных животных

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В Госдуме назвали «варварской» идею депутата охотиться на краснокнижных животных

Депутат Государственной думы Владислав Резник обратился к заместителю руководителя Минприроды Ивану Валентику с просьбой оценить, можно ли разрешить в России трофейную охоту на краснокнижные виды животных в обмен на финансирование охотниками охраны этих видов.

В интервью Федеральному агентству новостей глава комитета Госдумы РФ по экологии Владимир Бурматов высказался резко против данной идеи.

«Наш комитет категорически против и этого не допустит», — заявил Бурматов.

Саму инициативу депутат назвал «варварской».

Владимир Бурматов

«Мы сделаем все, чтобы эту варварскую непродуманную инициативу заблокировать, — подчеркнул собеседник ФАН. — Насколько мы знаем, таких настроений среди депутатов нет. Скорее всего, речь идет о частной инициативе».

Депутаты, напротив, считают, что нужно увеличивать финансирование мероприятий по охране занесенных в Красную книгу животных, добавил Бурматов.

«Тем более что ресурсы для этого есть», — резюмировал парламентарий.

Автор: Маргарита Коровина
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