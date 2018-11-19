Украинский катер с браконьерами задержали в Азовском море

Симферополь, 19 ноября. Российские пограничники задержали в Азовском море украинский катер, экипаж которого занимался браконьерством, сообщили в пресс-службе погрануправления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Украинский катер задержали из-за нарушений правил рыболовства. Судно было задержано в районе Ейской косы.

По данным ФСБ, на борту моторного катера типа «Тунец» было найдено более 240 килограмм рыбы. Пограничники обнаружили, что в улове были 17 особей запрещенного к вылову судака. Кроме того, на борту катера было около десятка сетей.

В пресс-службе констатировали, что улов и запрещенные орудия с украинского катера были изъяты.