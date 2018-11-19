Собор монастыря «Черных братьев» в Выборге оказался на грани разрушения из-за правовой коллизии

Жители Выборга бьют тревогу — знаменитый собор монастыря «Черных братьев», или, как называют его историки, церковь Доминиканского монастыря фактически разрушается.

Собор — единственный из средневековых построек Выборга — является памятником регионального значения (остальные — федерального). Вероятно, именно поэтому он превращается в руины буквально на глазах.

Хотя это место значимое не только для истории Выборга, но и для всей России. Во время Северной войны Выборгский кафедральный собор был разрушен, поэтому собор Доминиканского монастыря стал общегородским лютеранским храмом. Его посещали шведская, немецкая и финская общины. Именно там горожане в 1710 году принесли присягу на верность Петру Великому.

Федеральное агентство новостей разбиралось, почему власти обходят стороной проблему восстановления средневекового собора. Оказалось, все дело в правовой коллизии.

Еще в январе этого года жители Выборга собрали петиции в министерство культуры и губернатору Ленинградской области с требованием немедленной реставрации разрушающихся собора «Черных братьев» и церкви святой Марии и святого Олафа. И если работы по восстановлению последней идут полным ходом, то руины собора Доминиканского монастыря стоят нетронутыми и даже не законсервированы, хотя это могло бы предотвратить их дальнейшее разрушение.

«Принята концепция восстановления, — рассказал ФАН археолог, доктор исторических наук, старший научный сотрудник Института истории материальной культуры РАН Александр Сакса. — Я составлял для президента и губернатора аргументацию по археологии. Она принята, реставрация началась, в том числе и по кафедральному собору. Есть ответственные, которые будут этим заниматься. Но как-то все приостановилось. Сейчас губернатор занимается самим замком и объектами, которые принадлежат замку, расположенным по адресам Выборгская, 8 и Выборгская, 10. Собор находится на Выборгской, 11, и он не принадлежит замку. Других средневековых объектов в Выборге нет, кроме, естественно, самого замка. Остальные объекты, которые называются средневековыми, относятся к другому времени, хотя тоже древние».

О сегодняшнем состоянии собора лучше всего говорит выписка из реестра федерального имущества за 2017 год. Располагаются руины по адресу — Выборг, Выборгская улица, дом 11 литера А. Назначение — нежилое здание. Состояние — 35% от всего здания. Общая площадь — 849 квадратных метров, площадь застройки 1187,7 квадратных метров. Первоначальная стоимость оценивалась в 31 783 рубля, остаточная — 6039 рублей. То есть памятник средневековой архитектуры Северной Европы оценивается сейчас в копейки.

Повторим, проблема в том, что именно собор «Черных братьев» — единственный из средневековых памятников Выборга, который является памятником регионального значения. Все, что входит в Выборгский объединенный музей-заповедник во главе с замком и считается памятником федерального значения, сейчас активно реставрируется. Прилагается много усилий для восстановления и поддержания старинных зданий, что, конечно, прекрасно. И лишь церковь Доминиканского монастыря обошли стороной. По крайней мере, на данный момент. О ней, судя по всему, просто забыли.

В самом Выборге этого собора даже нет в реестре, так как это «региональный объект». В управлении имуществом Ленинградской области — тоже. И лишь в комитете по культуре о нем есть информация, и то — лишь тот факт, что он передан в безвозмездное пользование. И ни слова о состоянии, об исследованиях руин (а они проводились), о возможности выделения денег на реставрацию или хотя бы консервацию. Лишь то, что это объект стоимостью чуть более шести тысяч рублей и сохранившийся на 35%...

Сам собор числился за территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ленинградской области. И вплоть до 2012 года за собором вообще никто не следил — в самом центре города руины тихо разрушались, кирпичная кладка облетала. Средневековые развалины неизвестными вандалами были изрисованы граффити. А внутри была обычная городская несанкционированная свалка.

В ноябре 2012 года руины были переданы в безвозмездное пользование православной религиозной организации «Успенское подворье Введенского ставропигиального мужского монастыря Оптина пустынь» в Санкт-Петербурге Русской православной церкви. РПЦ приняла собор в жутком состоянии — на месте древних руин была реальная свалка.

«Вы не представляете, что там было еще десять лет назад, — говорит Сакса. — Там росли березки, там валялось все — от старых холодильников до всего что угодно. Место раскопа использовали под свалку».

Церковь очистила территорию, и до сих пор держит ее в чистоте, не допуская варварского отношения к историческим развалинам. Однако при передаче объекта между комитетом по культуре Ленинградской области и Успенским подворьем было заключено охранное обязательство. В обязанности подворья, помимо сохранения памятника, входит следующий пункт:

«Можно выполнять любые работы на памятнике и его территории только после получения разрешения госоргана».

То есть, по сути, РПЦ не может производить никаких работ — ни реставрации, ни консервирования, так как это надо согласовать с соответствующими инстанциям. А в инстанциях пока есть только несколько концепций по сохранению руин, и даже не принят проект.

«Чтобы законсервировать объект, нужно несколько миллионов рублей, — объясняет Александр Сакса. — Там очень много наслоений, в том числе есть и 18 век. Собор перестраивался много раз. Был даже хранилищем боеприпасов. Был церковью православной. Исследования уже проведены. Я считаю, что в центре Выборга, как во всех средневековых городах Северной Европы, побережья Балтики, где была Реформация, нужно сохранить руины. Есть разные проекты — восстановить крышу и сделать там концертный зал. Есть проект, чтобы сделать там три алтаря — католический, как было первоначально, лютеранский и православный».

На реставрацию исторического центра Выборга были выделены три миллиарда рублей. Но эти деньги сейчас расходуются, в основном, на замок и на объекты, которые к нему относятся. Работы идут, изменения уже заметны. И только собор «Черных братьев» пребывает в прежнем, если не худшем, состоянии: оказался не у дел, будучи памятником регионального значения. Успенское подворье, в пользовании которого находится собор, связан по рукам охранными обязательствами. В итоге остатки здания, где горожане приносили присягу Петру I, продолжают разрушаться. Хотя спасти его еще можно.

Уже сейчас понятно, что полностью восстановить собор не удастся: кирпичная кладка обваливается. Для ее укрепления уже нужны миллионы рублей — на один кирпичик уходят сотни. Но предохранить собор от окончательного разрушения и начать проводить раскопки вполне реально. Ведь среди региональных памятников собор монастыря «Черных братьев» находится на третьем месте по значимости.