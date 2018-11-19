Киев, 19 ноября. Последние 20 лет являются нескончаемой «шоковой терапией» для украинцев. Эксперименты киевского руководства над жителями страны свидетельствуют о кризисе морали во власти, считает украинский писатель и член партии «Укроп» Василий Шкляр.

По словам Шкляра, на протяжение двух десятилетий Украину преследуют непрекращающиеся катаклизмы. Для украинского народа «шоковая терапия», предполагающая кратковременный кризис, затянулась на долгие года. При этом конца этой терапии не видео – «что ни день, то шок».

«Наши нынешние вожди пять лет вели нас в ЕС, а привели в Антарктиду, где замерзают города», — сетует писатель.

Украинцы замерзают и голодают на фоне «патологического жирования власти и приближенных к ней». Эксперименты над украинцами нельзя оправдать никакими мерами, афера «великих комбинаторов» с повышением тарифов и субсидий не поддается объяснению.

Шкляр добавил, что за экономическим и социальным кризисом в стране стоит кризис морали киевской власти. Новое руководство «растоптало» все надежды и «поглумилось над идеалами», которые преследовали граждане страны.

«Мы ее [Украину] построим, если, высказываясь словами Кобзаря, дождемся своего Вашингтона», – подытожил писатель.

Напомним, в 2014 году к власти на Украине пришли нелегитимные элиты в результате госпереворота. Киев заключил соглашение с Международным валютным фондом (МВФ) на предоставление финансового займа. Одним из условий МВФ было повышение тарифов на газ для населения. В итоге с наступлением холодов в этом году 12 городов страны остались без теплоснабжения из-за долгов компаний перед «Нафтогазом».