ОЗХО не должна определять виновных в применении химоружия — постпред РФ

Москва, 19 ноября. Россия предлагает создать рабочую группу для того, чтобы проверить решение Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) об атрибуции на соответствие основным положениям Конвенции о запрещении химоружия (КЗХО). Об этом сообщил постпред РФ при ОЗХО, посол в Нидерландах Александр Шульгин.

Решение ОЗХО об атрибуции приняли в июне текущего года. Речь идет о наделении организации правом определять виновных в применении отравляющих веществ, чего, по мнению постпреда РФ, не должно быть.

По словам Шульгина, Москва намерена вынести на рассмотрение участников 23-й Конференции государств-участников КЗХО (ГКУ) проект данного решения. При этом в рабочую группу по данному вопросу должны войти международно признанные эксперты, подчеркнул постпред РФ.

«В случае, если решение будет принято в пользу атрибуции, то это будет иметь большие, если не сказать катастрофические, последствия для организации», – цитирует его ТАСС.

Ранее постпред РФ объяснил задержки с запрещением новых отравляющих веществ в ОЗХО. По его словам, процесс внесения изменений в приложение к КЗХО касательно включения новых веществ идет медленно по вине западных стран.

Россия, отметил Шульгин, продолжает взаимодействие с ОЗХО даже после уничтожения всех своих запасов химоружия, чего нельзя сказать о западных странах.